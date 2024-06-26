Представитель ВШЭ Болотов заявил, что возвращение оценок за поведение в школах не поможет решить проблему хулиганства

Руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов в эфире радиостанции «Говорит Москва»прокомментировал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева вернуть в школы оценки за поведение.

По словам Болотова, невозможно решить сложную проблему простыми методами, это путь в никуда.

«Если есть откровенное хулиганство, должен заниматься этим соответствующий орган. <…> А вот работа по этой проблеме — я бы звал психологов, директоров хороших школ, которые как-то с этой проблемой справляются», — добавил представитель ВШЭ.

Для каждой школы будет эффективна своя модель, как именно решать проблему хулиганства и плохого поведения, сказал он.

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