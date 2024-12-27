Представитель Общественной палаты Кравченко поддержала пересмотр нагрузки на школьников

Чтобы решить проблему чрезмерной нагрузки на школьников, нужно пересмотреть содержание образовательных программ и оценить, чему стоит посвящать учебные часы, особенно в 10–11-х классах. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко.

Она отметила, что вопрос наполнения школьной программы должен быть поднят на высоком уровне. По мнению Кравченко, у школьников почти не остается времени на «нормальную детскую и подростковую жизнь».

«Нагрузка в школах действительно большая. Если учесть, что большинство ребят дополнительно занимаются тем, что им интересно по жизни — спорт, творчество, а потом еще делают домашние задания», — признала специалист.

Она выразила надежду, что этот вопрос будет рассмотрен при разработке стратегии развития образования.