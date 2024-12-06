Представитель MAXITET Провозен: процедура публикации конкурсных списков при поступлении станет прозрачнее

Директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Education Елена Провозен прокомментировала изменение порядка поступления в вузы в России, которое вступит в силу в марте 2025 года. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, процедура зачисления не изменится кардинально, однако появятся несколько важных пунктов. Так, процесс публикации конкурсных списков станет более прозрачным.

«Абитуриенты будут ранжироваться по баллам сразу после подачи документов, с указанием приоритетности специальности», — отметила Провозен.

Кроме того, поступающие из отдельных квот смогут сдавать вместо ЕГЭ дополнительные вступительные испытания. Результаты будут учитываться как на бюджетных направлениях, так и на платных.