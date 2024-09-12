Представитель MAXIMUM Education Неверова порекомендовала не делать домашние задания сразу после школы

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с «Известиями» объяснила, почему детям не стоит садиться за домашние задания сразу после школы.

По словам специалиста, сперва ученику необходимо восстановить силы хотя бы в течение часа и лишь потом садиться за выполнение заданий. Также не стоит делать уроки поздно вечером, поскольку из-за усталости можно совершить много ошибок.

«Усталость снижает внимательность, к вечеру ученик может быть уже не в состоянии сосредоточиться на заданиях, из-за чего на них уйдет больше времени, чем планировалось», — сообщила специалист.

Неверова призвала помнить об отдыхе и каждые 30–40 минут вставать с рабочего места, чтобы провести разминку.