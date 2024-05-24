Представитель MAXIMUM Education Хвостов: gap year поможет тем, кто не определился с выбором профессии

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов в беседе с «Известиями» рассказал, что gap year можно брать тем ученикам, кто не определился с выбором профессии.

«Промежуточный год или gap year — это год перерыва между школой и вузом, который выпускник может потратить на поиск того, что его интересует, и выяснение, какое образование ему лучше получить», — пояснил эксперт.

Некоторые ученики используют это время, чтобы устроиться на стажировку или на работу. Хвостов добавил, что gap year не подойдет тем ученикам, на кого сильно влияет общественное мнение.