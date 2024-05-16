Председатель Совета ректоров Демидов: около 145 тысяч целевых мест предоставят в Петербурге в этом году | 360°

Образование 16 мая 2024, 17:29 Председатель Совета ректоров Демидов: около 145 тысяч целевых мест предоставят в Петербурге в этом году

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Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из центров притяжения абитуриентов. В этом году вузы планируют предоставить около 145 тысяч целевых мест, сообщил председатель Совета ректоров вузов города Алексей Демидов телеканалу «Санкт-Петербург».

По его словам, подобная система зарекомендовала себя в прошлом. Заказчиком целевого обучения может быть унитарное учреждение, оборонное или сельскохозяйственное предприятие. После окончания вуза студент должен будет отработать там не менее трех лет.

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Демидов отметил, что заявку на целевое обучение может подать любой желающий абитуриент, сообщил сайт «Петроград».