Председатель родительского сообщества Леткова призвала отменить ОГЭ

ОГЭ после девятого класса не улучшает качество образования, которое получают дети, а ведет лишь к постоянному заучиванию. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

По ее словам, дети в девятом классе и так проходят через большое количество трудностей. А ОГЭ становится для них только дополнительным стрессом. В итоге вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, школьникам приходится заниматься зубрежкой.

" <…> это излишняя нагрузка на детей, которая не нужна. По поводу ОГЭ — Госдума РФ вправе принять законопроект, который отменит это», — отметила Леткова.

Она призвала отменить ОГЭ и разрабатывать образовательные программы вместе с Минпросвещения.