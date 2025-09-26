Подготовку энергетиков будущего обсудили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел круглый стол, где обсуждалась проблема подготовки персонала для высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС). Участники — руководители группы «Россети», представители вузов и поставщиков оборудования — пришли к выводу, что традиционные знания в области релейной защиты уже недостаточны, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Специалисты для ВАПС должны обладать расширенным набором цифровых компетенций, включая знания ИТ-технологий, основ кибербезопасности, навыки работы с «цифровыми двойниками» энергообъектов и конфигурирования интеллектуальных устройств.

Автоматизация меняет характер работы персонала, поэтому требуется не только техническая переподготовка, но и формирование новой корпоративной культуры, ориентированной на непрерывное обучение и адаптацию к технологическим инновациям.

Также была обозначена задача по модернизации системы профессионального образования и стандартов. Энергетики планируют активно включиться в создание новых квалификационных программ, разрабатывать специализированные образовательные программы и развивать учебные полигоны ВАПС на базе корпоративных центров.