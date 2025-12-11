Педиатрический медвуз Санкт-Петербурга вошел в 10% лучших университетов мира

Ранее СПбГПМУ был включен в перечень ведущих мировых университетов по версии Times Higher Education (THE) 2025 в области «Медицина и здравоохранение». Это подчеркивает значительный рост научно-исследовательской деятельности и высокий уровень образования в вузе, особенно в сфере цитирования, где он лидирует среди российских медицинских вузов.

ГАР-2026 формируется на основе данных из 13 международных рейтингов, включая THE, QS, RUR, а также информации от европейских и азиатских агентств по обеспечению качества. В этом году в рейтинге представлено 165 российских университетов, что на 12 больше, чем в прошлом. Россия занимает четвертое место по числу учебных заведений в рейтинге, уступая Китаю, США и Индии.