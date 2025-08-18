Педагог Снегуров поддержал предложение о возвращении бесплатных продленок

По его мнению, бесплатные группы продленного дня способствуют снижению коммерциализации образования. Он подчеркнул, что такие группы или отменены, или стали платными, в то время как потребность в них остается высокой из-за занятости родителей.

Снегуров считает, что возвращение бесплатных продленок — это «хорошая инициатива», так как на продленке дети не только получают помощь в выполнении уроков, но и общаются, развиваются, посещают кружки.