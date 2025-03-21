Педагог Снегуров: ЕГЭ уже давно не отвечает современным требованиям

В России начался досрочный период единого государственного экзамена. Заслуженный педагог РФ Александр Снегуров поделился мнением о формах итоговой аттестации выпускников в беседе с « ФедералПресс ».

По словам учителя, ЕГЭ уже давно устарел и больше не соответствует современным стандартам.

«Нам нужны образованные, инициативные, думающие люди, а не натренированные на сдачу определенного экзамена», — заявил эксперт.

На взгляд специалиста, единый государственный экзамен имеет только один плюс — привычку к ЕГЭ у руководителей, педагогов и учеников. Педагог указал и на отрицательные черты такой формы аттестации: стрессогенность, начетничество, главенство модели «натасканного» абитуриента, потакание шаблонам проверки работ, игнорирование творческого начала.