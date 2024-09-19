Педагог Шушарова: дети из профильных классов лучше сдают экзамены

В некоторых российских школах функционируют профильные классы с уклоном в изучение определенных дисциплин. Как показывает практика, дети из таких классов лучше сдают экзамены, рассказала преподаватель иностранных языков Полина Шушарова сайту «Мир 24».
По словам педагога, также школьники успешно поступают в университеты по своему профилю, поскольку у них сильнее базовая подготовка. В любом случае у ребенка должны быть углубленные знания, чтобы быть конкурентоспособным.
Шушарова отметила, что очень важно «попробовать» профессию, познакомиться с ней до того, как решить связать с ней всю жизнь. В этом и помогают профильные классы.
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