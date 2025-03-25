Педагог Подсухина рекомендовала проводить подготовку к ЕГЭ в три этапа

До ЕГЭ осталось немного времени, но его можно использовать продуктивно. За три месяца возможно подготовиться с нуля, но для отличного результата лучше начать заранее. Об этом заявила педагог Виктория Подсухина в интервью сайту «Известия».
Специалист предложила разбить подготовку на три этапа: первые четыре недели — изучение базовых тем, следующие четыре — углубление в сложный материал, последние — устранение пробелов и тренировка экзаменационных заданий. Важно уделять два-три часа сложным предметам и чередовать их, чтобы сохранить концентрацию.
Эксперт подчеркнула значимость устранения пробелов в базовых знаниях и акцентировала внимание на заданиях с развернутыми ответами, которые приносят наибольшее количество баллов.
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