Педагог Подсухина рекомендовала проводить подготовку к ЕГЭ в три этапа

До ЕГЭ осталось немного времени, но его можно использовать продуктивно. За три месяца возможно подготовиться с нуля, но для отличного результата лучше начать заранее. Об этом заявила педагог Виктория Подсухина в интервью сайту «Известия» .

Специалист предложила разбить подготовку на три этапа: первые четыре недели — изучение базовых тем, следующие четыре — углубление в сложный материал, последние — устранение пробелов и тренировка экзаменационных заданий. Важно уделять два-три часа сложным предметам и чередовать их, чтобы сохранить концентрацию.

Эксперт подчеркнула значимость устранения пробелов в базовых знаниях и акцентировала внимание на заданиях с развернутыми ответами, которые приносят наибольшее количество баллов.