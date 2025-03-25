Педагог Подсухина рассказала о тестировке систем по выявлению плагиата в ответах к ЕГЭ

В некоторых регионах России тестируются системы анализа текста, предназначенные для выявления плагиата в ответах выпускников на Едином государственном экзамене. Об этом Lenta.ru рассказала педагог Виктория Подсухина.

По ее словам, предотвращение мошенничества на экзаменах — одна из ключевых задач Рособрнадзора и образовательных учреждений. Системы анализа текста позволят находить плагиат из интернета в работах школьников. Хотя практика пока не распространилась по всей стране, она имеет перспективы стать повсеместной.

Кроме того, камеры подключат к системе онлайн-трансляций. Наблюдатели смогут следить за ходом экзамена удаленно и оперативно реагировать на нарушения.

Ранее стало известно, что российские школьники списывают на уроках с помощью нейросетей. Девять процентов опрошенных признались, что используют их для получения ключевой информации со страниц сайтов.