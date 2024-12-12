Педагог Подсухина: постановка совместной с родителями цели поможет школьнику сохранить мотивацию к учебе

Период подготовки к экзаменам становится настоящим испытанием не только для детей, но и для их родителей. О том, как правильно поддержать школьника в это непростое время, рассказала руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина в интервью «Известиям» .

Специалист посоветовала обеспечить ребенка оптимальными условиями для подготовки — уютным местом с хорошим освещением, технологичным компьютером, интернетом и необходимыми ресурсами, включая книги и канцелярию.

Совместная постановка цели поможет сохранить мотивацию к учебе и снизит уровень тревоги перед экзаменом. Она может касаться поступления на бюджетное место, зачисления в определенный вуз или колледж, а также экзаменационной отметки выше 80 баллов.

Достигнуть результата можно с помощью структурирования конкретных действий. Организовать планирование и выбрать стратегию обучения помогут родители, но важно не принимать решение за ребенка, подчеркнула Подсухина.