Педагог Подсухина посоветовала читать вслух при подготовке к собеседованию по русскому языку

Учащимся девятых классов предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к основному государственному экзамену. Рекомендациями по подготовке поделилась педагог Виктория Подсухина в беседе с «Известиями» .

Она напомнила, что проверка включает четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с включением цитаты, монолог на одну из трех предложенных тем и разговор с экзаменатором.

«Ключевым принципом подготовки эксперт назвала исключительно устную практику. Чтения текста про себя недостаточно, поскольку оцениваются интонация, темп и соблюдение речевых норм», — отметила эксперт.

По ее словам, особое внимание стоит уделять числительным и словам со сложными ударениями. Для тренировки можно использовать актуальный орфоэпический словник Федерального института педагогических измерений.