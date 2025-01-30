Педагог Луховицкий: учителю нужно осторожно доносить разные взгляды на вещи

Современные педагоги могут развивать критическое мышление у своих учеников, предлагая им различные точки зрения, представленные в учебниках разных авторов. Такое мнение высказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с ИА НСН .

По его словам, признание важности критического мышления открывает учителям возможность обсуждать эту тему официально. Однако реализация задачи во многом зависит от школьных администраций, которые решают, какими учебными материалами могут пользоваться преподаватели.

Вместе с тем Луховицкий указал на необходимость осторожного подхода к обсуждению различных взглядов с детьми. Важно избегать ситуаций, когда родители могли бы усомниться в правильности действий педагога, пояснил эксперт. На его взгляд, в учебнике порой встречается не очень качественное наполнение, а это необходимо учитывать.