Педагог Котик посоветовала начинать учить второй язык с трехлетнего возраста

Преподаватель английского языка Анна Котик рассказала радио Sputnik о преимуществах раннего освоения детьми второго языка. По словам эксперта, двуязычие способствует улучшению концентрации внимания, ускорению восприятия новой информации и развитию памяти.

«Дети, владеющие несколькими языками, чувствуют себя увереннее в обществе, легко адаптируются в разных культурах и чаще демонстрируют эмпатию и терпимость к окружающим», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула важность поддержания интереса к изучению языка без принуждения, предлагая погружение в иностранную речь через игры, просмотр фильмов в оригинале и общение с носителями.

Кроме того, педагог напомнила родителям, что начинать учить ребенка новому языку желательно с трехлетнего возраста, однако важно сохранять регулярность занятий на протяжении всей последующей жизни, иначе ранее полученные знания могут оказаться бесполезными.