Педагог Калинина сообщила, что выучить иностранный язык только с помощью приложений невозможно | 360°

Образование 26 апреля 2024, 14:39 Педагог Калинина сообщила, что выучить иностранный язык только с помощью приложений невозможно

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Педагог, старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему невозможно выучить иностранный язык только по приложениям.

По словам специалиста, системное понимание языка и его освоение возможно лишь с участием педагога.

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«В процессе изучения языка нужно получить структурные знания, передача и освоение которых возможна только при участии педагога и занятий по тренировке речи», — добавила Калинина.

Плюсы от приложений действительно есть: они помогают изучать язык в формате игр и квестов, а еще многие из них бесплатные, сказала она.