Педагог Гроза: выбор профессии — результат продуманной работы, а не озарения

Вопрос будущей профессии для подростков — один из самых сложных и тревожных. Часто старшеклассники обращаются за помощью к специалистам слишком поздно. Как выстроить грамотную стратегию профессионального самоопределения заранее, рассказала «ФедералПресс» педагог-психолог и лектор Российского общества «Знание» Дарья Гроза.

По словам специалиста, профориентационная работа начинается в экстренном порядке, когда нужно принять решение быстро. В таких случаях эксперт опирается на уже сформированные знания, личностные качества, склонности и установки подростка.

Гроза советует родителям и подросткам взять ответственность на себя. Выбор профессии — это результат продуманной работы, а не озарения. Следующий шаг — анализ личностных особенностей. Школьный психолог, профориентационный специалист или качественная онлайн-диагностика помогут разобраться в себе. Следует быть внимательными к источнику тестов: важно, чтобы они имели авторство и научную обоснованность.

Профориентация эффективна, если начать ее задолго до критических точек, например, с шестого-седьмого класса. Именно в этот период у подростка появляется интерес к исследованию себя.