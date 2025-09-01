Педагог Гартман указала на индивидуальный подход к выбору времени для подготовки к ЕГЭ

Учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман в интервью радиостанции Sputnik поделилась советами по подготовке к ЕГЭ.

Как пояснила педагог, вопрос заключается не в том, когда начинать подготовку, а в том, настроен ли ребенок на работу и получение знаний. Если ученик готов трудиться, то качественную подготовку можно провести за полгода. В противном случае лучше растянуть этот процесс.

«Все дети индивидуальны, каждому нужен индивидуальный подход», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что при выборе репетитора важен психологический аспект: ребенку должно быть комфортно с учителем.