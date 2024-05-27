Общественник Ветров предложил дополнить школьные уроки физкультуры играми в городки и вышибалы

Занятия физкультурой в школах должны быть более разнообразными и включать в себя такие игры, как вышибалы и городки. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщил RT .

Он написал письмо министру просвещения России Сергею Кравцову, в котором говорится, что в школах нужно уделять внимание и исконно русским играм. Пока же ситуация складывается таким образом, что в основном на уроках физкультуры ученики играют в футбол, баскетбол и волейбол.

«Надо отметить, что дети предпочитают и с большим интересом играют именно в игры командные и соревновательные: они развивают спортивный азарт и чувство товарищества», — подчеркнул Ветров.

Он добавил, что существует немало командных игр, несущих русскую культуру и традицию. И было бы правильнее, если бы они появились в школьной программе.