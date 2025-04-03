Новые правила целевого образования обсудили на круглом столе в Екатеринбурге

Эксперты собрались на круглом столе «ФедералПресс» в Екатеринбурге, чтобы обсудить изменения в правилах целевого образования. Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина выразила сожаление, что прошлый год показал снижение числа студентов благодаря новым правилам.

Заместитель директора УрФУ Елена Авраменко и директор центра карьеры ЧелГУ Светлана Еремеева детально разъяснили причины этого явления и планы на ближайшую приемную кампанию. Представители бизнеса, включая Татьяну Кансафарову и Анну Вяткину, поделились своими взглядами на задачи целевого образования.

Зампред свердловской федерации профсоюзов, член общественной палаты региона Алексей Киселев и председатель комитета областного заксобрания по молодежной политике Елена Чечунова остановились на задаче сохранения кадров в малых городах и селах.