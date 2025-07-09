Новые нормы Минпросвещения РФ по контрольным назвали лишней бюрократией в профсоюзе «Учитель»

Единые правила для контрольных и проверочных работ, которые вводит Минпросвещения, могут увеличить бюрократическую нагрузку на учителей, заявил в беседе с ИА НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

С нового учебного года контрольные работы должны занимать не больше одного-двух уроков, практическая работа — максимум один урок, а проверочные — не более 10% от времени на предмет. Дмитрий Казаков высказал свои опасения по поводу этого решения.

«Это лишние бюрократические процедуры, нервотрепка для завучей, учителей. Будут, скорее всего, требовать какой-то отчетности по исполнению. Кроме как дополнительной нагрузки, а не наоборот разгрузки, это не создаст. Для учебного процесса нужно в первую очередь заниматься улучшением условий труда», — отметил Казаков.

Он подчеркнул, что в таком случае и с контрольными работами будет все в порядке, учителя смогут готовиться к урокам лучше.