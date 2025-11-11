Минобрнауки планирует ограничить снижение цен на платное обучение в вузах

Министерство науки и высшего образования России намерено ограничить возможность учебных заведений занижать стоимость платного обучения. Мера направлена на борьбу с демпингом со стороны техникумов и колледжей, который, по мнению ведомства, негативно влияет на качество образования, сообщило радио Sputnik .

«Занижение стоимости платных образовательных услуг может приводить к недофинансированию образовательных организаций, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса», говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Минобрнауки предлагает установить минимальный уровень платы за обучение, который будет учитывать все необходимые расходы на подготовку студента и не будет ниже нормативных затрат на обучение за счет федерального бюджета.