Минобразования Крыма рассказало о проекте по формированию духовно-нравственных ценностей

Проект по формированию духовно-нравственных российских ценностей планируют реализовать в школах Крыма. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на данные министра образования, науки и молодежи республики Валентины Лаврик.

По ее словам, воспитательной работе собираются уделить существенную часть внимания.

«У нас много исторических мест и серьезная база для воспитательной работы», — отметила глава ведомства.

Она рассказала о проделанном анализе потока мероприятий, на основе которого состоялся выбор самых интересных. Соответствующую программу уже отправили на согласование в Министерство просвещения.

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