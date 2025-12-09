Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что желание получить среднее профессиональное и высшее образование в России значительно возросло среди граждан дружественных стран, таких как Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Глава ведомства подчеркнул высокий уровень школьного образования в России. Результаты международных олимпиад это подтверждают: за пять лет количество золотых медалей увеличилось в полтора раза.

«Наше образование отличается фундаментальностью, формированием широкого кругозора у школьников и формированием личности на основе наших традиционных ценностей», — подчеркнул министр.

По его словам, около 91% детей, обучающихся на территории РФ, собираются связать свою жизнь с Россией.