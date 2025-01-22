Методист Пудлич посоветовала проходить пробные тестирования для подготовки к ЕГЭ

Подготовка к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует тщательной проработки материала. Важно выделить сложные аспекты каждой дисциплины и отработать навыки решения нестандартных задач. Это повысит шанс на достижение высоких баллов, рассказала методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич в беседе с «Известиями».

Специалист посоветовала выпускникам проходить пробные тестирования, чтобы определить текущий уровень знаний и темы, в понимании которых есть пробелы. Подготовку к сдаче экзаменов лучше всего начинать с 10-го класса. Для достижения высших баллов следует готовиться к ЕГЭ с опытным наставником, резюмировала Пудлич.

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