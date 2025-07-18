Помощник президента России Владимир Мединский в интервью сайту kp.ru подтвердил, что именно он определял оформление обложек новых российских учебников истории — как отечественной, так и всемирной. Более того, по его признанию, он активно участвовал в создании образов для этих изданий.

«Правда. Сам выбирал и, считайте, сам рисовал. Я вообще всегда отвечаю за результат работы и "кивать" ни на кого не привык», — рассказал Мединский .

Так, новая обложка учебника по всеобщей истории для одиннадцатого класса украшена изображением стыковки космического корабля «Союз» и американского «Аполлона». Это символическое изображение иллюстрирует сотрудничество двух великих держав даже в эпоху напряженной холодной войны.

Мединский особо выделил поддержку инициативы президентом страны, подчеркнув, что российская история неотделима от общей картины мирового развития. Согласно его мнению, страна слишком велика и значительна, чтобы создавать упрощенную версию своей истории ради временных политических выгод.