Лектор Зинкевич рассказала, что волонтерство повышает шансы поступления в университет

Опыт волонтерства дает школьникам преимущества при поступлении в российские вузы. Об этом рассказала лектор Общества «Знание», руководитель медиаотдела фонда «Анна Помогает» Алена Зинкевич в интервью «ФедералПресс» .

По словам специалиста, университеты все чаще поощряют социальную активность будущих студентов дополнительными баллами. Кроме того, волонтеры приобретают важные soft skills: коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление и лидерство.

Все это востребовано учебными заведениями, поэтому волонтерство повышает шансы на зачисление, получение бюджетных мест и построение успешной карьеры, подчеркнула Зинкевич.