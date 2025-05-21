Лектор Зинкевич рассказала, что волонтерство повышает шансы поступления в университет

Опыт волонтерства дает школьникам преимущества при поступлении в российские вузы. Об этом рассказала лектор Общества «Знание», руководитель медиаотдела фонда «Анна Помогает» Алена Зинкевич в интервью «ФедералПресс».
По словам специалиста, университеты все чаще поощряют социальную активность будущих студентов дополнительными баллами. Кроме того, волонтеры приобретают важные soft skills: коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление и лидерство.
Все это востребовано учебными заведениями, поэтому волонтерство повышает шансы на зачисление, получение бюджетных мест и построение успешной карьеры, подчеркнула Зинкевич.
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