KP.RU: большинство россиян уверены, что дети должны учиться в школе 10 лет

Большинство россиян, а именно 71%, полагают, что длительность школьного обучения в 11 лет является излишней, и 10 лет вполне достаточно. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 11% респондентов убеждены, что для школы достаточно 8-9 классов, так как далее дети должны заниматься профориентацией, а не углубляться в предметы, которые не понадобятся им в будущем.

Существуют также мнения, что исключение подготовки к ЕГЭ позволило бы еще больше сократить учебную программу.

В то же время 17% опрошенных выступают за сохранение нынешнего 11-летнего образования. По их мнению, это позволяет детям в спокойной обстановке усвоить достаточно знаний, не спеша, ведь у них впереди будет время на работу, и пусть они хотя бы в молодости не беспокоятся о будущем, сосредоточившись на обучении.