Координатор Болотова: тест-драйвы в вузах помогают школьникам выбрать профессию

Выбор профессии — одно из ключевых решений в жизни человека. Как начать планировать карьеру в 11 классе, рассказала « Известиям » координатор онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора» Екатерина Болотова.

По ее словам, для осознанного выбора специальности важно сначала обратить внимание на интересы старшеклассника. Например, если ученик увлекается решением математических задач, ему могут подойти технические направления. Если же он пишет сочинения для души, стоит рассмотреть журналистику и сценарное дело.

Узнать больше о карьерных возможностях, добавила Болотова, помогут дни открытых дверей в вузах или на образовательных форумах. Тест-драйвы на таких мероприятиях позволяют попробовать себя в разных карьерных сценариях и понять специфику каждой профессии.