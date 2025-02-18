Координатор Болотова: тест-драйвы в вузах помогают школьникам выбрать профессию

Выбор профессии — одно из ключевых решений в жизни человека. Как начать планировать карьеру в 11 классе, рассказала «Известиям» координатор онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора» Екатерина Болотова.
По ее словам, для осознанного выбора специальности важно сначала обратить внимание на интересы старшеклассника. Например, если ученик увлекается решением математических задач, ему могут подойти технические направления. Если же он пишет сочинения для души, стоит рассмотреть журналистику и сценарное дело.
Узнать больше о карьерных возможностях, добавила Болотова, помогут дни открытых дверей в вузах или на образовательных форумах. Тест-драйвы на таких мероприятиях позволяют попробовать себя в разных карьерных сценариях и понять специфику каждой профессии.
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Девушка провалилась в колодец в Зеленограде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте