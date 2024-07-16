Конкурс на поступление в СПбГУП достиг 46 человек на место

С 20 июня в Петербурге начали работу приtмные комиссии 68 учебных заведений, включая 44 государственных. В этом году для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета выделено 31425 бюджетных мест, что на 1784 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Количество бюджетных мест увеличилось по таким направлениям, как инженерия, математика, педагогика, творчество, медицина, сельское хозяйство и другие. Это связано с прогнозируемыми потребностями города в квалифицированных специалистах с высшим образованием. Также расширен перечень категорий абитуриентов, поступающих по отдельной квоте.

В некоторых вузах уже наблюдается ажиотаж. Например, конкурс в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов составляет 46 человек на место. Это объясняется высоким уровнем подготовки специалистов: за последние 20 лет среди выпускников вуза показатель безработицы составляет один человек на 1000.