Юрист Соловьев отметил, что вузы могут менять образовательные программы по своему усмотрению

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил RT , что высшие учебные заведения вправе пересматривать свои образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. В частности, это касается и МГПУ.

По словам эксперта, вуз может самостоятельно определять направления обучения, открывать и закрывать программы в зависимости от требований рынка труда.

«Имеющиеся федеральные законы этого не запрещают», — подчеркнул специалист.

Также Соловьев отметил, что в ситуации с МГПУ университет готов компенсировать разницу между текущим и будущим обучением, если оно будет проходить в другом учебном заведении, например, в РГГУ.