«Яндекс.Поиск»: школьники чаще всего используют ИИ для объяснения задач по математике

Аналитики платформы «Яндекс.Поиск» выяснили, что чаще всего в 2024–2025 учебном году школьники искали объяснения задач по математике. Сайт KP.RU ознакомился с результатами исследования.

По данным экспертов, вслед за математикой идут русский язык и литература. В десятку также вошли иностранный язык, биология, химия, физика, история, обществознание и география.

Нейросеть Алиса в Поиске помогает учащимся и их родителям, пошагово разъясняя решения математических задач. Наиболее популярные запросы касаются арифметических действий с дробями, целыми числами, пропорциями и процентами. Яндекс учитывает оценки пользователей при дообучении искусственного интеллекта, чтобы корректировать и улучшать ответы.