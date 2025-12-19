Историк Гончарова указала на необходимость защиты прав студентов при переходе вуза к жесткой профильности

МГПУ объявил об отказе от непрофильных направлений и планах перевести соответствующих студентов в ведущие вузы-партнеры с 2026 года. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник НИИ государственной политики и отраслевого управления экономикой Государственного университета управления Ирина Гончарова высказалась по этому поводу в беседе с RT .

Эксперт отметила, что практика пересмотра образовательной модели вуза допустима и соответствует университетской политике, особенно при наборе новых студентов и стратегическом развитии.

«В случае, когда изменения затрагивают уже обучающихся, ключевым критерием должна быть защита прав и интересов студентов», — подчеркнула специалист.

По ее словам, заявленные механизмы «комфортного перевода» с сохранением условий обучения выглядят корректным решением, которое снижает риски для обучающихся.