История Чаусов объяснил стремление абитуриентов учиться в столичных вузах желанием иметь престижное образование

По его словам, это связано с тем, что три четверти бюджетных мест в учебных заведениях Москвы и Петербурга получили регионы. Абитуриенты стараются поступать в крупные мегаполисы, где, на их взгляд, можно получить более престижное образование.

Как заметила руководитель Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина, чтобы сократить перекос между столицей и регионами, необходимо развивать связь между системой профессионального образования и региональными рынками труда. Также важно, чтобы студенты региональных вузов получали не просто традиционный диплом, а свидетельство федерального образца, занесенное в особый реестр, добавила она.