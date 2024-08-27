История Чаусов объяснил стремление абитуриентов учиться в столичных вузах желанием иметь престижное образование

Кандидат исторических наук, экс-доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Александр Чаусов в беседе с изданием Life объяснил сильную конкуренцию за бюджетные места в российских вузах.

По его словам, это связано с тем, что три четверти бюджетных мест в учебных заведениях Москвы и Петербурга получили регионы. Абитуриенты стараются поступать в крупные мегаполисы, где, на их взгляд, можно получить более престижное образование.

Как заметила руководитель Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина, чтобы сократить перекос между столицей и регионами, необходимо развивать связь между системой профессионального образования и региональными рынками труда. Также важно, чтобы студенты региональных вузов получали не просто традиционный диплом, а свидетельство федерального образца, занесенное в особый реестр, добавила она.

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