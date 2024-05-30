ИА НСН: российские школьники все чаще уходят в колледжи из-за страха перед ЕГЭ

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с ИА НСН объяснил, почему российские школьники все чаще уходят учиться в колледжи после девятого класса. По словам эксперта, у учеников есть страх перед ЕГЭ, в то время как средние специальные учебные заведения гарантируют трудоустройство.
Ранее заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец сообщила, что 65% участников проекта «Профессия будущего» сообщили, что пойдут учиться именно в колледжи.
Еще одна причина такой тенденции заключается в том, что высшее образование стало дороже, а количество бесплатных мест сократилось. По словам Казакова, страх не сдать ЕГЭ существует как у самих школьников, так и у их родителей.