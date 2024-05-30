ИА НСН: чаще всего в колледжи идут ребята, которые хотят развиваться в IT

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с ИА НСН рассказал, что чаще всего учебу в колледже выбирают ребята, которые хотят развиваться в IT и в профессиях электрика, токаря и повара.

Как заметил эксперт, именно в этих сферах есть возможность устроиться на работу с неплохой зарплатой. Другое дело, что в регионах, где нет никаких предприятий, найти вакантное место бывает проблематично.

«Что касается бухгалтеров, например, то их уже поменьше, они были популярны раньше», — добавил Казаков.

Ранее СМИ писали, что в России растет спрос на колледжи. Около 65% участников проекта «Профессия будущего» заявили, что пойдут получать среднее специальное образование после девятого класса.

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