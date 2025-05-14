Химик Еремина рассказала, что даже в дороге школьники продолжали готовиться к олимпиаде в Бразилии

Руководитель команды российских химиков-олимпиадников, доцент химического факультета МГУ им Ломоносова Елена Еремина поделилась деталями успеха подопечных на Менделеевской олимпиаде в Бразилии в беседе с телеканалом «Звезда» .

Елена Алимовна отметила: «Настоящие бойцы! Даже там они продолжали готовиться, поэтому результат ожидаем».

По ее словам, школьники не прекращали подготовку даже во время более чем суточной дороги на соревнование и были невероятно мотивированы. Они понимали, что представляют свою страну и учителей.

Победителей встретили в московском аэропорту Домодедово с криками «Молодцы!» и «Поздравляем!», баннерами и флагами России. Всего разыгрывалось 19 золотых медалей, более половины из которых получили российские школьники. Это позволило команде установить рекорд по числу золота. Юные гении состязались с участниками из почти 40 стран мира.