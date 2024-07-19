ГУП: применение дронов и история вошли в топ самых интересных для абитуриентов тем обучения

Пресс-служба Государственного университета просвещения (ГУП) обнародовала перечень направлений обучения, которые вызвали наибольший интерес у абитуриентов. Об этом сообщило РИАМО.

Внимание поступающих сосредоточено на педагогических специальностях. В топ попали история и обществознание, иностранные языки.

Кроме того, будущие студенты выбирали основы применения беспилотников и безопасность жизнедеятельности. В списке также оказались лечебное дело и дизайн.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте