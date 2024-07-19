ГУП: применение дронов и история вошли в топ самых интересных для абитуриентов тем обучения
Пресс-служба Государственного университета просвещения (ГУП) обнародовала перечень направлений обучения, которые вызвали наибольший интерес у абитуриентов. Об этом сообщило РИАМО.
Внимание поступающих сосредоточено на педагогических специальностях. В топ попали история и обществознание, иностранные языки.
Кроме того, будущие студенты выбирали основы применения беспилотников и безопасность жизнедеятельности. В списке также оказались лечебное дело и дизайн.
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