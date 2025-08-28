Глава Воронежского лесотехнического вуза Степанова рассказала о гарантированном трудоустройстве выпускников

Директор Воронежского государственного лесотехнического университета Юлия Степанова в интервью «ФедералПресс» в ходе XII международного форума «Технопром-2025» подтвердила отсутствие трудностей с устройством выпускников на работу.

Она подчеркнула востребованность специальностей лесного хозяйства и климотологии, отметив важность подготовки кадров, понимающих принципы функционирования климато-ориентированной экономики. Сейчас вуз насчитывает порядка 15 тысяч студентов, среди которых молодые люди из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Активно развивая научные исследования, в университете действуют лаборатории и инженерный центр, занимающиеся адаптацией к изменению климата и разработкой лесных проектов, добавила Степанова.