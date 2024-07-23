Глава студенческого союза Цапко назвал кампусы альтернативой общежитиям

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития при российских университетах только для малоимущих студентов. Альтернативой в этом случае могут стать кампусы, сообщил глава Национального студенческого союза Олег Цапко в беседе с Ura.ru.

По его словам, в них обучающиеся живут по четыре человека, с кухней, ванной, туалетом, как в гостиничных номерах или в блоке. При этом стоимость этих кампусов должна быть приближена к реальности.

В целом высшее образование должно способствовать созданию студенческого сообщества, где рядом могут жить люди с разными финансовыми возможностями, отметил Цапко.

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