Гедонизм назвали главной причиной отказа молодежи работать по специальности в МГУ

Профессор МГУ Татьяна Разумова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, почему выпускники колледжей не спешат устраиваться на работу по полученной профессии.

По словам доктора экономических наук, главная причина заключается в гедонизме молодого поколения.

«Должна быть любимая работа, ты должен получать от нее удовольствие, — выбирай то, что тебе нравится, не делай то, что тебе не нравится», — поясняет Разумова.

Молодежь стремится к спокойной и обеспеченной жизни без жесткого графика. Поэтому выпускники выбирают быстрый заработок вместо работы по специальности.