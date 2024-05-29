Филолог Шмелева рассказала, что только читающие родители могут привить детям любовь к книгам

Дети, растущие в семье, где любят читать, со временем также могут стать книголюбами. Родители своим примером должны прививать любовь к чтению. Об этом NEWS.ru сообщила завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева.

При этом филолог добавила, что насильно заставлять ребенка читать ни в коем случае не нужно. Хорошо предлагать детям книги с большим количеством иллюстраций или рисовать вместе с ними героев книг.

Ребенку будет интересно прочитать книгу, а затем сходить в театр и посмотреть представление по прочитанной литературе, добавила Шмелева.