Эксперты «Умскул»: школьники часто ошибаются в анализе терминов на ЕГЭ по истории

Эксперты крупнейшей образовательной онлайн-платформы «Умскул» назвали «Известиям» основные трудности выпускников при подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию.

По данным специалистов, наиболее сложными оказались задания на знание исторических деятелей, причинно-следственные связи, сравнение явлений и событий, а также анализ терминов и сложных социальных явлений. Вместе с тем школьникам легче дались вопросы на хронологию, работу с картами и текстом.

Наибольший успех показали задания по работе с графиками и диаграммами. Эксперты посоветовали выпускникам уделять больше внимания повторению ключевых разделов предмета для успешной сдачи экзамена.