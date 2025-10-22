Эксперты Skyeng и Neuro.net рассказали, что ИИ открывает новые горизонты в образовании

Искусственный интеллект (ИИ) изменяет образовательный процесс и порождает новые профессии. Он способен автоматизировать до 70% задач, связанных с разработкой учебных материалов, поиском информации и созданием упражнений. Об этом заявили «Известиям» эксперты Skyeng и Neuro.net.

Продукт-лид Skyeng Альбина Сафонова подчеркнула, что генеративный ИИ помогает структурировать материал и адаптировать задания под уровень ученика. Директор по разработке Neuro.net Мария Бых спрогнозировала распространение голосовых помощников в образовательных технологиях. Голосовой ассистент сможет вести беседу на иностранном языке и адаптировать речь под уровень студента.

В результате интеграции ИИ появляются такие профессии, как «промпт-инженер-методист», «редактор ИИ-контента» и «менеджер образовательных стандартов под генерацию». Специалисты добавили, что речь идет о перераспределении задач, а не просто об автоматизации.