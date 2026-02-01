Эксперт ВШЭ Сженов рассказал о грядущих изменениях в системе высшего образования в России

С начала следующего учебного года в российских высших учебных заведениях произойдут значительные перемены. Система высшего образования переходит на новую модель, которая затронет все университеты страны, независимо от их ведомственной принадлежности. Ведущий эксперт Высшей школы экономики Евгений Сженов рассказал о грядущих изменениях в эфире радио «Комсомольская правда» .

По его словам, новая структура объединит все лучшие элементы прежней системы, но предложит более гибкие и четкие образовательные траектории. Основой станет базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет.

«Действительно, вводится новая модель уже повсеместно, причем не только в вузах, которые подчинены именно Минобрнауки, а вообще во всех», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сженова, для многих четырех лет обучения на бакалавриате оказалось недостаточно, особенно в технических и медицинских областях. Новая ступень — специализированное высшее образование — призвана решить эту проблему. Оно будет делиться на три ключевых направления: профессиональное, управленческое и академическое. Это позволит выпускникам точнее выбрать свой путь и получить необходимые навыки, написал MK.RU.

Завершающей ступенью останется профессиональное высшее образование, к которому относится аспирантура. Таким образом, реформа направлена на создание понятной и детализированной системы, где каждый студент сможет выстроить индивидуальный образовательный маршрут.