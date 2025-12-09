Эксперт ВШЭ Сженов призвал найти компромисс в ситуации с платными услугами в электронных дневниках

Ведущий эксперт Высшей школы экономики Евгений Сженов в эфире радио « КП » прокомментировал жалобы родителей на платные услуги в электронных дневниках.

По его мнению, развитие цифрового мира влияет на сферу образования, и появление платных приложений неизбежно. Он отметил, что некоторые родители из Иркутской области выразили недовольство стоимостью приложения «Дневник.ру», которая составляет около 1599 рублей.

«Если мы хотим что-то чуть более удобное, там есть труд, например, по обратной связи, какие-то дополнительные функции, за это нужно платить», — отметил Сженов.

Он также добавил, что доступ к образованию не должен ограничиваться из-за платных услуг. Он призвал владельцев сервисов и региональные власти найти компромисс, чтобы обеспечить доступность базовых функций приложения для всех учеников.