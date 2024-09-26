Эксперт ВШЭ Болотов заявил, что следует провести «аудит» школьной программы

Он заметил, что если вводить десятилетнее обучение с шестью уроками каждый день шесть дней в неделю, то можно сэкономить один учебный год. Однако, по его словам, это может негативно сказаться на здоровье детей, которые после такого режима рискуют не попасть на работу, а оказаться в больнице. Болотов также согласился с тем, что в вопросах профессиональной подготовки и ориентации министр Мединский прав: в Москве есть успешные примеры, когда это осуществляется без сокращения учебного времени.

Эксперт подчеркнул, что аудит школьной программы не должен проводиться только методистами, так как они обычно только констатируют нехватку учебных часов. Важно привлечь и ученых различных специальностей, включая философов. Необходимо провести глубокое социологическое исследование, чтобы обосновать изменения в содержании школьного образования и продолжительности обучения. Это требует серьезной работы с учеными, педагогами и методистами.